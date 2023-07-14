Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyette bulunan ve yurt dışında olan örgüt mensuplarıyla irtibatta bulunan 6 şüpheliyi tespit etti. Bugün sabah operasyon için harekete geçen ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere şafak baskını düzenledi. Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda kesici alet, bir telsiz ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısları işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Operasyona çerçevesinde bir şüpheliyi de yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.