Mersin polisi, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 10 zanlının yakalanmasına yönelik şafak operasyonu başlattı.

Mersin polisi, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 10 zanlının yakalanmasına yönelik şafak operasyonu başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda geçmiş tarihlerde yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyal ve dokümanlar üzerinde yapılan incelemelerde sicil bilgileri ile DEAŞ terör örgütünün çatışma, infaz, propaganda görüntülerinin yanı sıra DEAŞ terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve resim tespit edilen, ayrıca uzun süreli yapılan takip sonucunda terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet göstererek örgüt adına para transferleri gerçekleştiren 10 kişi tespit edildi. Bunun üzerine bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi. Özel hareket ve dron desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, adreslere tek tek girildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, operasyonların bulunduğu bölgelerde özel harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarını tutarak önlem aldı.

Ekiplerin evlerde aramaları devam ediyor.