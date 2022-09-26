Mersin’de silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Mersin’de silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ya yönelik yaptığı 6 aylık çalışmada DEAŞ terör örgütü propagandası yapan ve görüntüleri bulunan, ayrıca terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet göstererek örgüt adına para transferleri gerçekleştiren H.E.M., O.E.M., B.N., M.E.Y., F.A., A.C., E.A., N.B, A.A. ve Y.O. isimli şüphelileri tespit etti. Bugün sabah 250 polisin katılımıyla 10 adrese eş zamanlı şafak operasyon düzenleyen ekipler, koç başlarıyla kapıları kırarak içeri girdi. Özel harekat polisleri operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alırken, dron da havadan destek verdi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, H.E.M, M.E.Y, B.N, F.A, A.Ç, N.B, Y.O ve E.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.