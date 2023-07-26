Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmada jandarma ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şahsı yakalayarak, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.