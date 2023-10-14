Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının Cumhuriyet’in 100. yılına özel düzenlediği ‘100. Yıl Dönümünde Cumhuriyetimiz Sempozyumu’, ‘Cumhuriyet Dönemi Bestecilerinden Seçkiler’ isimli konser ile kongre ve sergi sarayında başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger’in solist olarak yer aldığı konser Ahmet Adnan Saygun’un ‘Yunus Emre’, Nevit Kodallı’nın ‘Bülbülüm’, Muammer Sun’un ‘Seni Sevdim Diye’, Turgay Erdener’in ‘Sen Sen Sen’ ve Fazıl Say’ın ‘Dört Mevsim’ besteleri seslendirildi.

“100 yıllık Cumhuriyetimizin tarih sürecini ortaya koyacak”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Hasan Gökbel, ‘100. Yıl Dönümünde Cumhuriyetimiz’ sempozyumunu İçel Sanat Kulübü ile ortaklaşa düzenlediklerinden söz ederek, “Bu sempozyum aslında 100 yıllık Cumhuriyetimizin tarih sürecini diğer alanları da ortaya koyan analiz yapacak bir sempozyum olacak” dedi. Cumhuriyet’in 100. yılına girdiklerini kaydeden Gökbel, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak da gerek kendi bünyemizde gerekse dış paydaşlarımızla ortak birçok etkinliğe imza atmak niyetindeyiz ve bunlar da planlandı. Bu sempozyum da aslında bunlardan bir tanesi. Sempozyuma il dışından katılan birçok bilim insanı, akademisyen, araştırmacı ve diğer şahsiyetler var. Bu sempozyumda ilimizin de çok değerli akademisyenleri, diğer şahsiyetleri ve araştırmacıları var. Konuşmamı diğer konuşmacıların da bitirdiği gibi, ‘Yaşasın Cumhuriyet’ diyerek sonlandırmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Yaşasın Cumhuriyet”

Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi İbrahim Bozkurt, sempozyumun Cumhuriyetin tarihi birikiminin yeni akademik çalışmalarla ortaya konması, yeni akademik çalışmalara fikir vermesi, üretilen yeni fikirlerin kültür ve siyasi karar alma süreçlerine katkı sunması açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, “Cumhuriyet’in 100. yılında bize de aklın ve bilimin rehberliğinden vazgeçmeyen bir Türkiye Cumhuriyeti’ni gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunun farkındalığıyla, bugün Cumhuriyetimizi donuk ve sabit bir ideoloji gibi değil, dinamik bir tarzla anlamak, toplum ve bireyler üzerinde kazanımları kaybetmeden sadece sloganlar ve törenler yerine, onu çağdaş dünyanın değerleriyle yorumlamanın hepimizin en önemli sorumluluğu olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimcilik ile de bunu ima ettiğini düşünüyorum. Sözlerime, ‘Yaşasın Cumhuriyet’ diyerek son vermek istiyorum” dedi.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile etkinliğimizi yaptık”

İçel Sanat Kulübü Başkanı Fatih Alkar ise ‘100. Yıl Dönümünde Cumhuriyetimiz Sempozyumu’nu Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile gerçekleştirdiklerini ifade ederek, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. Alkar, sempozyum boyunca Cumhuriyet’in 100. yılına girerken, ‘Türkiye İktisat Kongresi’, ‘Lozan Barış Antlaşması’, ‘Ankara’nın Başkent Olması’ gibi Cumhuriyet’i müjdeleyen önemli konuların ele alındığının da altını çizdi.

"Cumhuriyetimizi konuşma ve irdeleme olanağımız oluyor”

Sempozyumun birinci oturum konuşmacılarından Prof. Dr. Seçil Karal Akgün, 35 yıldır Mersin’de yaşadığını ve böyle bir sempozyumun Mersin’de düzenlenmiş olmasından dolayı oldukça mutlu olduğunu belirtti. Sempozyumun önemine değinen Akgün, “Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılı çok önemli. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarını gönülden hem kutlarım hem teşekkür ederim. Çünkü böylece Cumhuriyetimizin nasıl kurulduğu, nasıl yapılandığı, ne türlü engeller aşıldığını irdelemek, konuşmak, tartışmak, olanağımız oluyor. Güzel bir katılım vardı. Keşke her yerde yapılsa” dedi. Sempozyumun iki gününde de önemli konular konuşulacağına vurgu yapan Akgün, “Gördüğüm kadarıyla konular da çok geniş kapsamlı ve Cumhuriyetin yüzüncü yılı açısından uzun döneme ışık tutacak nitelikte bildiriler” ifadelerine yer verdi.

Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Özdemir de etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Cumhuriyetin yüzüncü yıl dönümünde böyle bir toplantının Mersin Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla yapılıyor. Olağanüstü bir şey. Ben çok mutlu oldum” diye konuştu.

Katılımcılardan Zerrin Hasay ise “Çok güzel bir sempozyum. Açılışımız çok güzel oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Biz bu yaşımıza kadar Cumhuriyetin güzelliklerini yaşadık, görüyoruz ve yaşayacağız. Cumhuriyeti kimseye vermeyeceğiz. Çünkü bizim gençlerimiz Cumhuriyetin ne olduğunu öğreniyorlar. Küçücük çocuklarımız bile biliyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bizim arkamızdalar. Bugün çok güzel bir program sunuluyor. Çok mutluyuz” dedi.