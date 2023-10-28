Mersin Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde merkez ilçelerin yanı sıra Silifke, Tarsus, Mut ve Erdemli’de de konserler düzenledi.

25 Ekim’de Tarsus yarenlik alanında Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu sahne alırken, 26 Ekim’de Mut Taşhan’da Mersin Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası sahne aldı. 27 Ekim’de ise Silifke Anıt Meydanında Ali Altay konseri gerçekleşirken, konserden önce gerçekleştirilen kortejde ellerinde bayraklarla konser alanına yürüyen vatandaşlar, 100. yılı sloganlar eşliğinde kutladı. Yürüyüşün ardından Silifkeli sanatçı Ali Altay’ın söylediği şarkılarla eğlenen vatandaşlar, sanatçının hareketli sahne performansıyla keyifli saatler yaşadı.

Konsere gelen vatandaşlardan Seher Er, ortamın çok hoşuna gittiğini kaydederek, “Çok güzel, çok hoşuma gitti, çok eğlendim. Kortejden beri yürüyorum buraya, çok mutlu oldum. Ben aslında burada yazlıkçıyım ama kutlamak burada kısmet oldu” dedi. 63 yaşında olduğunu ve Cumhuriyet’in 100. yılını gördüğü için çok mutlu olduğunu belirten Er, “Çok mutluyuz. 100. yılımızı kutlamak bize de kısmet oldu. 63 yaşındayım. Bir daha da görmeyeceğiz. Onun için hem duygusalım, hem mutluyum. Bir yüzüncü yılı daha Allah’ım bizim torunumuza yaşatmayı kısmet etsin” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaptığı her etkinliği severek takip ettiğini söyleyen vatandaşlardan Ülker Zil de, “Vahap Başkanımızın yaptığı her etkinliği beğeniyoruz. Çok güzel. Muhteşem. Ortam da çok güzel, sanatçımız çok güzel, gün çok güzel bir gün. Cumhuriyet’imizin yüzüncü yılını kutluyoruz. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Konseri dinlemeye gelen Silifke sakinlerinden Sadık Önger de konser ortamını değerlendirerek, “Çok harika. Vahap Seçer’e helal olsun. Bu Cumhuriyet’i Mustafa Kemal Atatürk kurdu, biz de yaşatacağız” dedi.