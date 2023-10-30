Mersin Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle tüm Mersinlilere büyük bir bayram coşkusu yaşattı. ‘100. Yıl Fener Alayı’ ile binleri sokaklarda buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bayram coşkusunu muhteşem konserlerle taçlandırdı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘100. Yıl Fener Alayı’nda binlerce Mersinli ellerinde Türk bayrakları ve cumhuriyet konulu dövizler ile Fenerbahçe Meydanından Özgecan Aslan Barış Meydanına Adnan Menderes Bulvarı boyunca yürüdüler. Dövizlerde, ‘Cumhuriyet özgürlüktür’, ‘Cumhuriyetimiz 100 yaşında’, ‘Cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür nesiller demek’ gibi yazılar yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de eşi Meral Seçer ile birlikte fener alayına katılarak Mersinlilerle birlikte yürüdü. Ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile yürüyen vatandaşlar, sahili adeta kırmızıya boyadı. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının marşlar ile eşlik ettiği yürüyüşte, araç sürücüleri kornalarıyla kalabalığa eşlik ederken, çevredeki vatandaşlar da restoranlardan ve evlerinden coşkuya ortak oldular.

Yürüyüşte konuşan Başkan Seçer, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü olduğunu vurgulayarak, vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutladı. Seçer, “Mersin halkıyla beraber Adnan Menderes Bulvarında meşaleli bir yürüyüş yapıyoruz, fener alayı yapıyoruz. Son derece kalabalık. İnsanlar böyle tablolara susamış, haykırıyorlar. Gördüğünüz gibi Mustafa Kemal'i ve cumhuriyeti haykırıyorlar, modern Türkiye, çağdaş Türkiye özlemini dile getiriyorlar. Yoğun da bir kalabalık var. Cumhuriyetimiz önemli, değerli. Cumhuriyetimiz büyük mücadeleler sonrası kuruldu. 100 yılda çok büyük mücadeleler ve badireler atlattı. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Tam demokrasiyle, kurumlarıyla, kurallarıyla oturmuş bir demokrasiyle bayrağı gençler devralacak. Onlar daha da yüceltecek, daha da yükseltecek. Zaten Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi, Cumhuriyet’i gençlere emanet etmişti. Bayramımız kutlu olsun. Nice 100 yıllara” diye konuştu.

Binlerce Mersinli ile Özgecan Aslan Barış Meydanına gelen Başkan Seçer, burada belediye tarafından düzenlenen Cumhuriyet konserine katıldı. Akşam boyunca sevilen grup İkiye On Kala’nın birbirinden güzel şarkılarıyla eğlenen Mersinliler, birçok şarkıya eşlik etti. Havai fişek gösterisi ile gökyüzünün aydınlandığı konserde, ışık gösterisi ile gökyüzüne ‘100. Yıl’ yazıldı.



“Yaşasın cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti”

İkiye On Kala’nın ardından sahne alan ünlü sanatçı Gülşen’den önce eşi Meral Seçer ile birlikte sahneye çıkarak vatandaşları selamlayan Başkan Seçer, “Bayramınız kutlu olsun. En büyük bayramımız Cumhuriyet Bayramının 100. kuruluş yıldönümü. 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun mücadele arkadaşları, atalarımız, büyükbabalarımız, büyükannelerimiz bu güzel cumhuriyeti bize armağan etti. Onları minnetle, şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Sizleri görünce enerjimiz yükseliyor. Atatürk ülkemizi de, Cumhuriyeti de sizlere emanet etti. ‘Gençler, Cumhuriyet’i ilelebet sizler yaşatacaksınız’ dedi. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” dedi.

Adnan Menderes Bulvarı boyunca meşaleli yürüyüş yaptıklarını kaydeden Seçer, “Adnan Menderes Bulvarı Mersinlilerle dolu. İki kilometreyi beraber yürüdük. Cumhuriyete, Mersin’e ve Atatürk’e sahip çıktığınız için çok teşekkür ediyorum. Mersin Atatürk’ün kenti. ‘Mersinliler Mersin’e sahip çıkın’ diyen Atatürk’ümüzü bu güzel ülkeyi bizlere armağan ettiği için minnetle ve şükranla anıyoruz” diye konuştu.

Alandaki gençlere de seslenen Seçer, “Gençler sizleri çok seviyoruz. Sizleri önemsiyoruz. Sizler değerlisiniz, bir tanemizsiniz, canımızsınız. Siz de kendinizi değerli ve önemli görün. Geleceğimiz sizlerin elinde. Kendinize güvenin, kendinize inanın. Bu ülkeye, bu millete sahip çıkacak olan sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

Rap sanatçısı Norm Ender’in 100. yıl için hazırladığı marş olan ‘Parla’ eşliğinde ellerindeki bayraklarla Mersinlilerin bayramlarını kutlayan Başkan Seçer ve beraberindekiler, Cumhuriyet coşkusunu binlerle birlikte yaşadı.

Başkan Seçer’in selamlamasının ardından sahneye ünlü pop sanatçısı Gülşen çıktı. Mersinlilerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Gülşen, sevilen şarkılarını meydanı dolduran binler için seslendirirken, konseri dolduran Mersinlilerle hep bir ağızdan söylediği İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı ile de Cumhuriyet ruhu tüm Mersin’i sardı.