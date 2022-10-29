Mersin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ‘Cumhuriyet Şöleni’ oratoryosunun ikincisi, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ‘Cumhuriyet Şöleni’ oratoryosunun ikincisi, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Halk Oyunları ve Kent Orkestrası müzisyenleri ile sanatçılarının oluşturduğu ‘Sanat Toplulukları’ üyelerinin sahne aldığı oratoryonun orkestra şefliğini Daniel Fedorean yaptı. Oratoryoda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Opera Sanatçısı Soprano Bengi İspir Özdülger, Mezzo Soprano Nihan Çetin Aydın, Tenor Onur Polat, Bariton Arda Aktar, Bas Mehmet Yılmaz yer aldı. Oratoryo ile Mersinliler Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Oratoryoda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Kurtuluş Savaşı mücadelesinin sahnede dev ekrana fotoğrafları ve videoları da yansıtıldı. ‘Merhaba’, ‘Çanakkale Türküsü’, ‘Nazende Sevgilim’, ’10. Yıl Marşı’ ve ‘Hekimoğlu Türküsü’ gibi pek çok eserin seslendirildiği oratoryada, halk oyunları ekipleri de gösterileriyle yer aldı.

Cumhuriyet Şöleni çerçevesinde Mersinlilerle buluşan oratoryoda çok sayıda eser seslendirilirken, dinleyiciler de ellerinde Türk bayrakları ile söylenen eserlere eşlik ederek, cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.