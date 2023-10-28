Mersin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende Mersin Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin çelenkleri Atatürk anıtına sunuldu. Öğrenciler ise törene okullarının bayrakları, flamaları ve Türk bayrakları ile katılım gösterdi.

Çelenk sunma törenine Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğramiral Murat Fırat, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, belediye başkanları, milletvekilleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.