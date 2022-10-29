Mersin’de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Özellikle kutlama programı çerçevesinde jandarma komandoların yaptığı silahlı hareket gösterisi ile zeybek oyunu büyük beğeni aldı.

Mersin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın sabah saat 9.30’da Kültür Merkezi Şeref Salonunda tebrikleri kabulüyle başladı. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile kent protokolü, siyasi partiler, askeri erkan ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı törende Vali Pehlivan, tek tek tebrikleri kabul etti.

Tebrik töreninin ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanında devam etti. Buradaki törene vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Törende Vali Pehlivan, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer ile birlikte cipe binerek meydandaki öğrenciler ve halkın bayramını kutladı, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Vali Pehlivan, Cumhuriyet Bayramı’nı gururla, mutlulukla kutladıklarını söyledi. Türk milletinin elde ettiği başarılarla, kazandığı şanlı zaferlerle, kültürüyle, medeniyetiyle tarihe yön vermiş bir millet olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Büyük devletler kurmuş, tarihe damga vurmuştur. Yürüdüğü bu yolda özgürlüğünden, bağımsızlığından asla taviz vermemiştir. Özgürlüğüne ve bağımsızlığına halel gelme riski olduğunda imanlı göğsünü siper etmesini bilmiştir. Tarihi başarılarla dolu milletimiz elbette bu uzun yolculukta, binlerce yıla uzanan bu uzun yolculukta zaman zaman yorgun düşmüştür, bitap düştüğü anlar olmuştur. İşte geçtiğimiz yüzyılın başlarında 600 yıl dünyaya hükmetmiş olan Osmanlı İmparatorluğu’nu gücünü kaybetmeye başladığında itilaf güçleri, müttefik güçler ülkemizin, milletimizin, devletimizin bu yorgunluğunda faydalanarak onlarca yıldır içeriden ve dışarıdan uğraştıkları, hayata geçirmek istedikleri emellerini daha da yoğunlaştırmışlar, 2. Dünya Savaşı devamında Kurtuluş Savaşı’nı getiren süreçte üzerimize 7 düvel şeklinde saldırmaya başlamışlar. Sıkıntılı yıllar, zorlu yıllar, çileli yıllar. Milletimiz sıkıntı içerisinde, zorluk içerisinde ama inançlı ama kararlı. Çünkü tarihinden aldığı bir miras var. Yurdunu asla düşmana çiğnetemez. Milletimiz kararlı ve milletimizin önünde o yıllarda Samsun’a çıkıp kurtuluş meşalesini yakan, özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir başkomutanı var" dedi.

Türk milletinin cansiparene bir mücadele vererek Anadolu’yu düşmanlardan temizlediğini kaydeden Pehlivan, "Hemen akabinde bir çınar olan devletimiz, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yeniden yeşeriyor, yeniden dal budak oluyor ve yeniden semaya doğru yükselmeye başlıyor. Evet geçen yıllar içerisinde türlü zorluklar yaşadık. Ama çok şükür bugün ülkemiz Türkiye coğrafyasında ve bütün dünya ölçeğinde huzurun, güvenin ve umudun adı olmuştur. Sevgili gençler, çok çalışacağız. Çünkü Cumhuriyet kolay kazanılmadı. Bu ülkenin temelleri kolay atılmadı. Bugünler vesilesiyle Kurtuluş Savaşı yıllarını öncesiyle birlikte hatırlıyoruz. Cennet misali bir ülkemiz var. Ülkemizi çok seviyoruz. Canımızı verecek kadar çok seviyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Birbirimize kenetlendiğimiz sürece güçlüyüz. Omuz omuza verdiğimiz sürece güçlüyüz. Dayanışma halinde olduğumuz sürece güçlüyüz. Bunu bugünler elbette ki kuvvetlendiriyor. Cumhuriyetimizi ayakta tutmak, bayrağımızı en yukarılarda nazlı nazlı dalgalandırmaya devam ettirmek, ezanımızı susturmamak, birliğimizi, beraberliğimizi daim kılmak için bugün vesilesiyle Mersin’in Cumhuriyet Meydanı’ndan hep birlikte bir kere daha söz veriyoruz. Devletimizin, milletimizin, Türkiye Cumhuriyeti’mizin ilelebet payidar kalması için hep birlikte çalışacağız. Bu duygularla bir kere daha Cumhuriyetimizin 99. yılını en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Bugünde şer odaklarının terör örgütleri üzerinden Türkiye’nin üzerine geldiğinin altını çizen Pehlivan, "Dahili ve harici omurgasız şer odaklarıyla üzerimize gelmeye çalışıyorlar. Nitekim bunu 15 Temmuz’da denediler. Terörle yıllardır mücadele ediyoruz, terör örgütleriyle, bölücü terör örgütleriyle denediler ama başaramadılar, başaramıyorlar, başaramayacak. Çünkü Mersin Cumhuriyet Meydanı’ndaki tablo gibi kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla milletimiz ülkesiyle, devletiyle bir ve bütün. İnanmış, kararlı. Bu kardeşliğini bu birliğini, beraberliğini doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bozdurtmadı, bozdurtmayacak. Çünkü bu milletin ecdadı Çanakkale’de koyun koyuna yatıyor. Kurtuluş Savaşı’nda omuz omuza mücadele etti. Bu kararlılığı ortaya koydu. Biz de o ecdadımızın temsilcileri olarak aynı kararlılıkla mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan’ın konuşmasının ardından öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları gösterileri ile devam eden tören, resmi geçitle sona erdi. Özellikle kutlama programı çerçevesinde jandarma komandoların yaptığı silahlı hareket gösterisi ile zeybek oyunu büyük beğeni aldı.