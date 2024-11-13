Mersin Büyükşehir Belediyesinin Etkinlik ve Sanat Merkezinde, okulların birinci dönem ara tatile girmesiyle birlikte çocuklara yönelik birçok etkinlik düzenleniyor. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar hem eğleniyor hem de eğitici aktivitelerle öğreniyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Etkinlik ve Sanat Merkezinde, çocuklara yönelik hem eğitici hem de eğlendirici etkinlikler hazırlandı. Şişme oyun gruplarında enerjisini atan çocuklar, Büyükşehir Belediyesinin öğretmenleri eşliğinde zumba yaparak şarkılar söylediler. Çevre bilincini artıracak çalışmalardan resim atölyesine, çiçek dikim etkinliklerinden dans etkinliklerine kadar birçok aktiviteyle kaliteli vakit geçiren çocuklar, kitobüs aracını da gezerek kitapları inceledi. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinden getirilen iki can dostu ilgiyle seven çocuklara, patlamış mısır ve pamuk şekeri ikramında da bulunuldu.

“Etkinliklerimize ailelerimizi ve tüm çocuklarımızı bekliyoruz”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinde görev yapan psikolog Nazlı Cemre Dursun, etkinliklerin 15 Kasım akşamına kadar devam edeceğini söyleyerek, “Çocuklarımız için hem eğlenceli hem de psikososyal becerilerini geliştirecek yönde aktiviteler yapmaktayız. Yüz boyama, resim, tasarım atölyemiz, çevre atölyemiz var. Yetenekleri doğrultusunda hangi becerilerini geliştirmek istiyorlarsa, hepsi bu etkinliklerimizde mevcut. Bununla beraber şişme oyun gruplarımızda enerjilerini atıyorlar. Patlamış mısır, pamuk şekeri gibi ikramlıklarımız var. Etkinliklerimize ailelerimizi ve tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Çocuklar sosyalleşirken, aileler de bu zaman dilimde kendilerine özel vakit ayırırlar” dedi.

“Çocuklar çok eğleniyor. İyi ki Mersin’deyiz”

Çocuklarının tüm aktivitelerden yararlandığını söyleyen Gülşah Kazar, “Hepsinden istediği gibi yararlanabiliyorlar, mutlu oluyorlar. Gerçekten şanslıyız bu konuda. Çocuklar çok eğleniyor. İyi ki Mersin’deyiz” diye konuştu.