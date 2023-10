Mersin Büyükşehir Belediyesince Tarsus Gençlik Kampında misafir edilen öğrenciler, patates ekti, toprakla iç içe olmanın tadını çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesinde yer alan Huzurkent Muhittin Aybaş İlkokulu öğrencilerini, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Gençlik Kampında ağırladı. Büyükşehir personeli ve öğretmenlerinin yardımıyla patates eken öğrenciler, toprakla iç içe olmanın tadını çıkardı. Bölgenin en büyük oyun parkuru olan Survivor parkurunda da kendi sınırlarını keşfeden çocuklar, gün boyu gönüllerince eğlendiler.

Tarsus Gençlik Kampında her gün bir grup ziyaretçi ağırladıklarını söyleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, “Tarsus Gençlik Kampında çocuklarımız her gün bizi ziyaret ediyorlar ve buraya oyun oynamaya geliyorlar. Aynı zamanda burada tarım alanlarımız var. Tarım bölgesinde olduğumuz için mümkün olduğunca özendirici çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bugün çocuklarımızla birlikte tatlı patates ektik. Onu suladılar. Arada sırada bu tip ekim faaliyetlerine çocuklarımızı da katıyoruz” dedi.

Kadın ve çocuk çalışmalarında yerel tarım ürünlerini kullanmaya özen gösterdiklerini kaydeden Dokucu, “Artık iklim krizimiz var. Kadın ve çocuk çalışmalarımızda yerel tohumlarımızı, yerel tarım ürünlerimizi kullanmaya önem veriyoruz. Ayrıca insanların, kolay yetişebilen ürünleri kendi bahçelerinde, balkonlarında, evlerinin önünde yetiştirebilmeleri için de bir bilinç ve farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu tarz çalışmalarımız önceden vardı, bundan sonra da devam edecek. Daha önce burada şeftali ve erik ağaçlarımız vardı. Bunun yanı sıra biber, fasulye, patlıcan gibi ürünler de ekmiştik. Dönem dönem bu tür faaliyetlerimiz oluyor” diye konuştu.



“Amacımız, tükettiğimiz ürünleri kendimizin üretmesine öncü olmak”

Yapılan etkinliğin çocukların gelişimine katkı sunduğunu ve etkinliğin en önemli amaçlarından birinin, çocukların doğayla iç içe olmalarını sağlamak olduğunu belirten Huzurkent Muhittin Aybaş İlkokul Müdürü Reyhan Özyağcı, “Çocuklarımızla birlikte tatlı patates ektik. Bugün biz ekeceğiz, yarın başka gruplar bunları yiyecekler. Çocukların bunları görmeleri çok güzel. Buradaki amacımız, tükettiğimiz ürünleri kendimizin üretmesine öncü olmak. Aynı zamanda doğaya katkıda bulunmak ve doğayla iç içe olmak. Doğanın bize verdikleri ve bizim ona ne yapacaklarımızla ilgili çocuklarımızı bilgilendirmek” ifadelerini kullandı.



Toprakla haşır neşir olan çocuklar, ürün ekmenin tadını doyasıya çıkardı

Etkinliği çok sevdiğini belirten çocuklardan Baray Subaşı ise “Daha önce okulda da böyle bir etkinlik yapmıştık. Ektiğimiz patateslerimizi suladık. Buraya her gün gelebiliyor olsam, gelip bu etkinliği yapardım. Ektiğimiz patatesler büyüyecek ve ilerde onları tüketeceğiz” şeklinde konuştu.