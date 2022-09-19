Palm City Etkinlik Alanında Robocar Poli ve arkadaşları için kurulan sahnede, çocuklar sevdiği karakterlerle buluşmanın, onlarla oyunlar oynayıp dans etmenin keyfini yaşadı.

Çocukların severek takip ettiği dünyaca ünlü çizgi dizi olan Robocar Poli, okula dönüş haftası etkinlikleri çerçevesinde Palm City Alışveriş Merkezi’nde 2 gün boyunca çocuklarla doyasıya eğlendi.

Büyükşehirden çiftçiye 86 milyonluk mazot ve tohum desteği

Büyükşehirden çiftçiye 86 milyonluk mazot ve tohum desteği

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