Mersin Büyükşehir Belediyesi, birbirinden renkli, eğlenceli ve eğitici etkinlikler ile ara tatilde çocukların mutluluk kaynağı oldu.

Bu çerçevede, çocukların gezerek öğrenmesinin önünü açan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, Çocuk Meclisinin üyeleriyle ara tatil döneminde düzenlenen gezi programında bir araya geldi. 13 ilçeden katılım sağlayan çocuklar; tarih, kültür, sanat ve çevre bilincinin bir arada olduğu gezi programında keyifli bir gün geçirdiler. Düzenlenen gezi programı, Arkeoloji Müzesi ile başladı. Çocuklar eski çağlardan kalma tarihi eserleri ilgiyle inceledikten sonra, Deniz Müzesini de gezdi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinin denetim teknelerinde temizlik çalışmalarını izleme fırsatı bulan çocuklar, daha sonra sırasıyla MESKİ Genel Müdürlüğüne bağlı tarihi MESKİ Su Müzesini ve Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisinde yer alan resim sergisini ziyaret ettiler.

“Büyükşehir olarak çocukların varlığına ve fikirlerine önem veriyoruz”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerine, okulların ara tatil döneminde kültür-sanat ve çevre-bilim konularında bir gezi düzenlediklerini belirterek, “Gezimizi; çocukların özgüvenlerini ve özgür düşüncelerini, meclisteki öneri ve tekliflerini, bu şehrin kararlarını etkileyebilme adına mecliste kullanabilmeleri için planladık” dedi.

MESKİ Su Müzesi ziyaretinde çocuklar, müzede tarihi önemi bulunan içme suyu üniteleri ve arşivlerden derlenen fotoğraflara büyük ilgi gösterirken, Çocuk Meclisinde Başkan Vekili olan Cihan Çelik; “Müzede Mersin’in ilk arıtma tesislerinden biri olduğunu öğrendik. ‘Mersin’de su musluktan içilir’ diyor ya Vahap Seçer Başkanımız, MESKİ sayesinde vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla musluktan su içebiliyor” ifadelerini kullandı.

Çocuk Meclisi üyeleri, gezi ile daha önce görmedikleri yerleri görme fırsatı buldu

Gülnar Çocuk Meclisi üyesi Mustafa Sertoğlu, okulların ara tatil döneminde böyle bir gezi programı düzenlenmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Meclis böyle bir gezi düzenlediği için mutluyuz. Arkadaşlarımla beraber müzeleri gezdik. Müzede tarihi eserlere baktım. Birçok heykel ve küpler vardı. Buraya daha önce gelmemiştim, şimdi görmüş oldum” diye konuştu.

Mercan Bilim Merkezi de çocuklarla dolup taştı

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi ise 1 haftalık ara tatil döneminde çocuklarla doldu taştı.

Merkez sayesinde çocuklar, bilim üzerine kurulu düzenek ve atölyelerde eğlenirken, öğrenmenin yanı sıra yapılan deneylerle çevre bilinci de kazandı. Türkiye’de iklim ve çevre temaları üzerine kurulan ilk ve tek tematik bilim merkezi olma özelliği taşıyan Mercan, 119’dan fazla interaktif deney düzeneğine, 6 atölyeye, 35 cm çaplı teleskobu bulunan gözlem evine ve 120 kişilik kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük planetaryumuna sahip.

Büyükşehir Ana Hizmet Binası çocukların tiyatro merkezi oldu

‘Tiyatro seyretmeyen çocuk kalmasın’ diyerek yola çıkan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı da her çocuğun kültür ve sanatla tanışmasını sağlamak amacıyla çocuklarla bir araya gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar çocuk tiyatrosu gösterimleri ile binlerce çocuğa ulaşan Şehir Tiyatrosu ekipleri, son olarak ‘İki Bavul Dolusu’ adlı çocuk oyununu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evinde kalan çocuklar için sergiledi.

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında yer alan Çocuk Sahnesinde oynanan oyun; renkli ve eğlenceli sahneleri ile çocukları etkisi altına alırken, bol bol kahkahalar yükseldi. Çocukların, her anını büyük bir ilgi ve keyifle izlediği tiyatro salonunun havası adeta neşeyle doldu.