Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Tarsus Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi faaliyetlerine başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Tarsus Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi faaliyetlerine başladı.

Çalışan annelerin en fazla ihtiyaç duyduğu kreş sorununa çözüm olan Mersin merkezdeki Adile Teyze ve Münir Özkul kreşlerinin ardından, Tarsus’ta Şehitishak Mahallesi’nde açılan 70 öğrenci kapasiteli Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi’nden, 36-72 ay aralığındaki çocuklar faydalanabilecek. Büyükşehir Belediyesinin açtığı çocuk gelişim merkezlerine önümüzdeki günlerde, Toroslar Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde bir kreş daha eklenecek.

Velilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Tam gün eğitim veren Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi’ne çocuklarını emanet eden velilere yönelik, ‘çocuk-ebeveyn iletişiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği, ebeveyn tutumu ve kuralların ne şekilde uygulanacağı?’ konularını içeren bilgilendirme toplantısı da yapıldı. Psikolog Nazlı Cemre Dursun’un slayt eşliğinde gerçekleştirdiği toplantıda, velilerin yaşadıkları durumlar dinlenip, görüşler aktarıldı.

“Tarsus’ta ilk çocuk gelişim merkezimizi açtık”

Büyükşehir Çocuk Gelişim Merkezleri Koordinatörü Özlem Tanışık, “Mersin sınırları içerisinde üçüncü, Tarsus’ta ilk çocuk gelişim merkezimizi açtık. Vatandaşlarımız bunu coşku ve heyecanla karşıladılar. Aynı coşku ve heyecanı bugün biz de hem miniklerimizle hem de ebeveynlerimizle birlikte yaşıyoruz” dedi.

Ebeveynlere yönelik bilgilendirme toplantısının verimli geçtiğini kaydeden Tanışık, “Kayıt sürecinde ebeveynlerin okula uyum süreci ve aynı zamanda ‘ebeveyn-çocuk tutumları’ ile ilgili desteğe ihtiyaçları olduklarını gözlemlediğimiz için, bu toplantıyı yaptık” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görevli psikolog Nazlı Cemre Dursun ise “Yeni açılan kreşimizde ebeveyn tutumları üzerine bilgilendirme yaptık. Umarım faydalı olabilmiştir. En azından onların da bakış açılarında değişiklik oluşturduysak ne mutlu bizlere. Velilerin enerjisi güzel” diye konuştu.

“Bizim yapamadığımız şeyleri burada daha çok benimsetebiliyorlar”

Velilerden Tayfun Karaçor, çocuk gelişim merkezini oldukça beğendiklerini söyleyerek, “Herkes gayet sıcakkanlı, olumlu. Kızım da zaten neşe içerisinde geliyor. Okuldan eve de gayet mutlu bir şekilde geliyor. Sunum da yerindeydi ve güzeldi. Anne-baba tutumlarıyla alakalı, güzel bir şekilde bilgilendirildik” dedi.