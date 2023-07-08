Mersin’de 65 takımda 650 çocuğun mücadele ettiği futbol turnuvası başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte hem sporu yaygınlaştırmak hem de teşvik amacıyla spora olan desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Büyükşehir bu çerçevede, geçen sene ilkini gerçekleştirdiği 11-12 yaş grubu Futbol Şenlik Ligi’nin bu sene ikincisini organize ettiği bildirildi. Bu çerçevede 65 takımda 650 civarında çocuğun mücadele ettiği turnuva başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Futbol Şenlik Ligi’nin, 11-12 yaşındaki çocuklara yönelik bir turnuva olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, “Söz konusu turnuva, Türkiye Futbol Federasyonu ile ortaklaşa yaptığımız bir organizasyon. Turnuvada 65 takım ve 650 civarında çocuğumuz mücadele ediyor. Geçen sene ilkini yaptığımız bu turnuvanın, bu yıl ikincisini yapıyoruz. Çocuklarımız için keyifli bir organizasyon oluyor. Çocuklarımız sporun her türlü güzelliğini sergiliyorlar. Bu tür organizasyonlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak onlara ne kadar destek verdiğimizin ve yanlarında olduğumuzun da bir göstergesi oluyor” dedi.