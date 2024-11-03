Mersin’in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıç Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bulunan eski bir evde yangın çıktı. Yangına Anamur Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Kimsenin yaşamadığı evdeki yangın, ekiplerin ortak çalışmasıyla ormanlık alana yayılmadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangınla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.