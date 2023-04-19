Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile yürüttüğü ve ‘Yerli Yerinde’ sloganı ile ‘Gıda Güvenliği İçin Yerel Tarımsal Üretim Teşviki Projesi’ ilçelerdeki üreticilerle buluştu. Proje çerçevesinde Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde ikamet eden 117 üreticiye, 2 bin 340 adet zeytin fidanı dağıtıldı. Törende ayrıca 88 üreticiye yüzde 70 hibeli 5 bin 710 adet passiflora fidesi ve 9 mahalle muhtarlığı ile Anamur Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne hamur yoğurma makinesi desteğinde bulunuldu.

Dağıtım töreninde konuşan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesinin tarımsal sorunların bilincinde olan bir belediye olduğunu belirterek, "İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele çerçevesinde, son 3 yılda 13 ilçemizde 161 bin 826 metre sulama borusu desteği sağladık. Başkanımız Vahap Seçer göreve geldiğinden bu yana Anamur, Bozyazı ve Aydıncık’ta 8 bin 232 metre sulama borusu dağıttık. 2023 yılında da 3 bin 600 metre daha dağıtacağız” dedi.

Belediye olarak girdi maliyetlerinin başında gelen fide, fidan ve soğan destekleri çerçevesinde Anamur, Bozyazı ve Aydıncık bölgesine özellikle alıç, avokado, ceviz, zeytin fidanı, pasiflora ve lavanta fidesi dağıtımlarının yapıldığını hatırlatan Şahutoğlu, “Yaklaşık 300 dönümlük alanda avokado dağıtımı gerçekleşti. Bu da yaklaşık 1200 ton gibi avokado yapar. Katma değeri yüksek ürünlerin bu bölgede yayılmasıyla beraber, üreticilerin birim alanda kazanmış olduğu geliri arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Tarımın her koluna destek sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesinin sadece fide, fidan gibi ürünleri sağlamakla kalmayıp, elde edilen ürünlerin ederinde satılması amacıyla, kooperatifler aracılığıyla makine ekipman desteğinde bulunduklarını da ifade eden Şahutoğlu, “Zeytin fidanı veriyoruz, ama üretmiş olduğunuz zeytinleri boylayarak, aslında piyasanın değerine çıkmasını hedefliyoruz. Bu maksatla zeytin boylama makinesi veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne kayıtlı 100 ile 200 hayvan arasında küçükbaş hayvana sahip olan yetiştiricilere de, herhangi bir kurumdan güneş enerjisi paneli almamış olması şartıyla, güneş enerjisi paneli dağıtacaklarını vurgulayan Şahutoğlu, bu sene yine Anamur, Bozyazı, Aydıncık bölgesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan yetiştiricilere yüzde 50 hibeli mısır flake dağıtımı yapacaklarını ifade etti.

Belediye Anamur-Bozyazı-Aydıncık Koordinatörü Erdal Karan ise “Başkanımız Vahap Seçer’in sosyal belediyecilik anlayışı ile başlattığı ekonomik ve sosyal kalkınma projelerinden birinde bulunmaktayız. Bu projeyi 4 yıldan beri uyguladığımız için, şu anda meyvelerini almaktayız. 4 yıldan beri sadece Anamur etrafına 300 dönüme yakın avokado fidanı dikildi. Bunun yanında damızlık koyun keçi birlikleriyle beraber yaptığımız projelerde, üretime ciddi anlamda destek oluyor ve bunun geri dönüşünü de çok güzel bir şekilde alıyoruz” dedi.

Sugözü Mahallesi Muhtarı Kasım İbrahim Cedit de mahallerine geçen sene 12 kilometre asfalt yapıldığını hatırlatarak, "Şimdi de hamur yoğurma makinesi veriliyor. Köyüm ve şahsım adına çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Sakine Aydın Çelik isimli üretici ise “Çok mutlu oldum. Üreticiye çok güzel bir destek. Geçen yıldan beri ben de üreticiliğe başladım. Geçen yıl Avokado’ya başladık. Bu yıl da zeytin ve passiflora yapacağım inşallah. Üreticilere çok güzel destekte bulunan Vahap Seçer Başkanımıza ve Belediyemize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.