Mersin’in Bozyazı ilçesinde, İçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ’üretimin planlanması ve yeni destekleme modeli’ anlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modelinin çiftçilere anlatılması için organize edilen ’Cuma Buluşmaları’ temalı çiftçi toplantısı, 81 il ve 922 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bozyazı’da Gürlevik, Gözsüzce ve Kaledibi mahallelerinde, çiftçilere yönelik konuyla ilgili sunumlar yapıldı, bilgiler verildi.

Toplantıda, çiftçilerinin bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili soruları cevaplandırıldı.