Mersin Büyükşehir Belediyesince ’Çevre Haftası’nın kapanışında gerçekleştirilen ‘Çevre ve Çocuk Şenliği’, dolu dolu içeriği ve eğitici etkinlikleriyle çevre konularına dikkat çekti.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yapılan ‘Çevre ve Çocuk Şenliği’, birbirinden farklı ve renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Galatasaray Meydanında kurulan 57 stant sayesinde çocuklar ve vatandaşlar iklim, çevre, gezegen, dünya, geri dönüşüm gibi önemli birçok konu hakkında bilgi sahibi oldu. Şenliğe, çocukların ilgisi yoğundu. Güneş enerjisinden üretilen elektrikle demlenen çay, atık lastikten yapılan oturak, organik malzemelerden boya elde edilmesi ile yenilenebilir enerji ve geri dönüşümün önemine dikkat çekildi.

7’den 70’e her yaştan insana hitap eden şenlikteki eğlenceli ve eğitici içerikler çevreye dair önemli bir farkındalık oluşturdu. Çevre farkındalığı, iklim değişikliği, çevre sorunları, geri dönüşüm, deniz kirliliği gibi konuların ana tema olduğu şenlikte, çocukların en çok dikkatini çeken atölyelerden biri de uçurtma atölyesi oldu. Hediye edilen uçurtmaları gökyüzünde uçuran çocuklar uçurtma yapımını da öğrendi.

Güneş enerjisiyle çay demlendi, organik malzemelerden boya yapıldı

Katılımcılar, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi öncülüğünde kurulan stantlarda, İklim ve Çevre Bilim Merkezini 3 boyutlu görüntülerle deneyimlerken, tekstil atıklarından geri dönüşüm standında da kullanılmış tekstil malzemelerinden neler yapılabileceğini öğrendi. Organik malzemelerden boya yapımı standında kırmızı lahana, pancar, avokado yaprağı gibi malzemelerden nasıl boya elde edildiği anlatılırken, evsel nitelikli atıklardan elektrik enerjisi üretimi standında atıktan enerji üretiminin nasıl olduğu konusunda bilgilendirilme yapıldı.

Kompost üretim standında organik malzemelerden yapılan kompost toprak eldesinin hikayesi, atık lastiklerden geri dönüşüm standında Büyükşehir Belediyesinin atık lastiklerin bertarafını nasıl gerçekleştirdiği ve kullanılabilir malzemelere nasıl dönüştürdüğü anlatıldı. Güneş enerjisi panelleri ile elektrik enerjisi üretildi. Üretilen elektrikle çay demlenerek gelen misafirlerine ikram edildi. Alana konulan güneş teleskopuyla da meraklıları güneşi anlık olarak gözlemledi.

Bilgi İşlem Dairesi başkanlığınca VR (sanal gerçeklik) gözlüklerle vatandaşlara Mersin’in doğası, turizm alanları, denizi, kültürel mirasları, sit alanları gibi yerlerin tanıtımı ve bilinçlendirilmesi yapıldı.

K9 köpekleri, İtfaiye Dairesi standının gözdesi oldu

İtfaiye Dairesinin kurduğu stantlar da çocukların ilgi odağı oldu. K9 arama kurtarma köpeklerinin yer aldığı alanda, köpeklerin kondisyon parkuru ve havlama kutularında arama eğitimi gösterisi de çocukları oldukça heyecanlandıran etkinliklerden oldu. İtfaiyeci kıyafetleri giyen çocuklar, kendileri için oluşturulan parkurda yarışarak eğlendi. Stantlarda ayrıca itfaiye ekiplerinin arama kurtarma teçhizatları da tanıtıldı.

Çocuklara biber ve domates dikimi öğretildi

Tarımsal Hizmetler Dairesi de şenlikte stant kuran daireler arasındaydı. Çocuklara, tükettikleri sebzeleri kendilerinin üretebileceğini anlatmak adına domates ve biber dikimi öğreten ekipler, toprağın ve üretimin öneminden bahsetti. Stantta ayrıca güneşte kurutulmuş portakal ve limon ikramı da yapıldı. Haşere ile mücadelede etkisi olan bitkiler de dağıtılarak, vatandaşların bu konuda bilinçlenmesi sağlandı.

Doğadan temin edilen malzemelerle yapılan süs eşyaları dikkat çekti

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin düzenli aralıklarla kurduğu stantlar bu kez çevre bilinci için kuruldu. Öğrencilerin ve kadınların, geri dönüşüm malzemelerinden ya da doğadan temin ettikleri malzemelerle yaptıkları süs eşyalarını tanıttığı stantlar yer aldı. Ayrıca 13 ilçeden katılan kadınlar ilaçsız tarımla ürettikleri ürünlerin satışını gerçekleştirdi.

“Amacımız çevreye duyarlı yeni nesiller yetiştirmek”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, etkinliğin detaylarını paylaşarak, “Bugünü çocuklara ithaf edelim dedik ve çocuk şenliği şeklinde bir etkinlik planladık” dedi. Birçok dernek, STK ve üniversitenin çocuk şenliğine katkı sağladığına değinen Halisdemir, “Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Uçurtma şenliği düzenliyoruz. Yeter ki çocuklarımız mutlu olsun. Bu bir farkındalık. Amacımız çevreye duyarlı yeni nesiller yetiştirmek. İklim değişiyor. Çevreye duyarlılığın daha da artması, çevre bilinci, farkındalığı olan gençlerin yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.