Mersin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 'Cumhuriyet’in 100. Yılına Özel Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Mersin’e Değer Katanlar Kurulunun (MEDEKA) katkılarıyla düzenlenen yarışmaya, lise öğrencileri katıldı. Gençler, cumhuriyetin 100. yılında Mersin’i fotoğraflarla anlattı. Birinciye 15 bin TL değerinde dijital fotoğraf makinesi, ikinciye 10 bin TL değerinde dijital kompakt fotoğraf makinesi, üçüncüye 7 bin 500 TL değerinde polaroid mini fotoğraf makinesi ve 10’lu film verildi. Yarışmada ayrıca ‘Cumhuriyet Özel Ödülü’ çerçevesinde 7 bin 500 TL değerinde teknolojik market alışveriş çekinin yanı sıra, ‘Mansiyon Ödülü’ çerçevesinde 3 adet 3 bin 500 TL değerinde teknolojik market alışveriş çeki verildi.



“Biz bu tür çalışmaları geleneksel hale getirmek istiyoruz”

Birinci olan lise öğrencisi Emrullah Akçal’a ödülünü takdim eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, cumhuriyetin 100. yılında düzenlenen yarışmada ödül alan bütün yarışmacıları tebrik etti. Gençlerin gözünden Mersin’in nasıl göründüğünü bilmek istediklerini kaydeden Gökayaz, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de gençlerimizin başarısıyla dolu nice 100 yıllar diliyorum” dedi. Cumhuriyetin 100. yılına özel olan bu yarışmayı kaçıran gençlerin üzülmemesini belirten Gökayaz, “Biz bu çalışmalarımızı artık geleneksel hale getirmek istiyoruz. Tüm gençlerimizin, tüm vatandaşlarımızın bu yarışmalara katılım sağlamalarını canı gönülden istiyoruz” diye konuştu.



“Hepsini ayrı ayrı kutluyorum, gurur duyuyorum”

Gençlere böyle bir fırsat verdikleri ve beraber olabildikleri için büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını kaydeden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, “Gençlerimize çok kıymet veriyor ve önemsiyoruz. 100. yılımız için bu yıl yaptığımız yarışmada, onların gözüyle görmek istediğimiz ve onların yeni yeteneklerinin keşfedilmesini sağlamak, yeni yollarında belki fotoğraf sanatı üzerine yolculuklarını sürdürmelerine de vesile olmak istedik. Tabi bu yıl cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Bu büyük mutluluğun ve gururun içerisinde olmak ve geleceğimizin ümidi olan gençlerimizle bu yarışmanın düzenlenmiş olmasından ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Hepsini ayrı ayrı kutluyor, gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.