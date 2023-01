Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, merkez ve Tarsus’ta hizmet veren aşhanelerde bugüne kadar pişen 4 milyon paketi aşan yemek, vatandaşların sofralarına ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde büyükşehir, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların zor zamanlarında daima yanında olduğu belirtildi. Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçelerinde yaşayan yoksulluk, engellilik, yaşlılık veya sağlık sorunu gibi nedenlerden dolayı evde yemek yapamayan ve ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen vatandaşlara, haftanın 5 günü tek öğün olmak üzere ücretsiz yemek hizmeti verildiği aktarıldı. Merkez aşhanede bin 163 haneye haftalık 2 bin 656 kişilik, Tarsus aşhanede ise 320 haneye haftalık 502 kişilik yemek çıkarıldığı, bugüne kadar mahalle mutfaklarından verilenler de dahil olmak üzere, vatandaşlara ulaştırdığı yemek sayısı 4 milyon paketi aştığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi olarak, çeşitli sebeplerden dolayı evde yemek yapamayacak durumda olan vatandaşları tespit edip, onlara hafta içi her gün saat 11 ile 15 arasında ücretsiz yemek servisi yaptıklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmet Uzmanı Mustafa Gönen Dabak, "Bu hizmetten faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, Alo 185 veya TEKSİN üzerinden başvuru yapabilirler. Hafta içi her gün doyurucu porsiyonlarda yemeklerimiz, saat 11 ile 15 arasında vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Mahalle mutfaklarında verilen yemeklerle birlikte, bugüne kadar vatandaşlarımıza ulaştırdığımız yemek paketi sayısı 4 milyonu geçti. Bundan sonraki süreçte de, gıda ve diğer sosyal yardımları ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşındaki Rahime Erdoğan, büyükşehirin yemek hizmetinden çok memnun olduğunu söyleyerek, “Memnunuz, Allah razı olsun. Yemek yapamıyorum, bir oğlum var o da mağdur. Allah verenlerin hayrını kabul etsin. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Yemekler güzel. Benim yaptığım yemeklerden hiç farkı yok, daha da güzel. Ben et koyamıyorum, onlar her yemeğe et koyuyor, daha ne isteriz" diye konuştu.