Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde kentte konserlerden tiyatroya kadar birçok sanat dalında düzenlenen etkinliklerle Mersinliler sanatla buluşuyor. Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Zafer Algöz ile komedi yazarı oyuncu Can Yılmaz’ın iki kişilik gösterisi ‘Burda Olan Burda Kalır’ belediyenin organizasyonuyla vatandaşların beğenisine sunuldu. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen gösteriye vatandaşlar günler öncesinden belirtilen noktalardan aldıkları ücretsiz davetiyelerle katıldı. Sahneyi paylaşan Can Yılmaz ve Zafer Algöz, yaşadıkları komik anekdotları, film setlerinde başlarından geçen komik hikayeleri seyirciler ile paylaştı.

Mersinlilerin sanat potansiyellerinin mutluluk verici olduğunu belirten Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Zafer Algöz,"Pandemi, hayatımızın her alanını etkilediği gibi özellikle kültür ve sanat alanında çok büyük darbe vurdu. Sinemalar, tiyatrolar kapandı. Müzik sektöründe çalışanlar çok büyük mağduriyet çektiler. Tam pandemiden kurtulduk, işler rayına oturdu derken üstüne bir de bu talihsiz deprem felaketi başımıza geldi. Şimdi yeniden ayaklarımızın üstünde dikilip hem kendimize hem ülkemize moral vererek, yeniden ayağa kalkmamızı gerektiren bir durum. İnşallah bizim de bir katkımız olur. Ben sahilinden ve güzelliğinden dolayı hep Mersin için Türkiye’nin Barcelona’sı derim. Allah nazardan korusun" dedi.

"Yaşadığımız olayları, başımızdan geçen hikayeleri anlatan bir gösteri"

Komedi yazarı ve oyuncu Can Yılmaz ise gösterilerini metne bağlı kalmaksızın, yaşadıkları olaylar üzerinden gerçekleştirdiklerini belirterek "Bizimki biraz da muhabbet gibi bir şey. Bir tiyatro metni yok. Zafer abi zaten 40 senedir sahnede ama benimki bir şaka ve iddia üzerine başlayan bir şeydi. Yaklaşık 4 sene oldu oldu başlayalı. İnsanlar tarafından gayet güzel ilgi görüyor. Yurtdışında da oynadığımız oldu. Anadolu’yu daha çok geziyoruz ve her gittiğimiz yerde sağ olsun seyirci bizi bağrına basıyor. İnsanların güldüğü, eğlendiği, yaşadığımız olayları anlatan film setlerinde başımızdan geçen hikayelerimiz var. Geçmişten gelen benim tiyatroculuğumdan, Zafer abinin diğer yaptığı başka işlerden hikayelerin geçtiği güzel bir gösteri. Mersin’e bir evvelki sene gelmiştik. Gayet güzel bir yer" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Ali Ekiz, Mersin’deki kültürel etkinlikleri çok güzel bulduğunu kaydederek "Harbiden 10 numara, 5 yıldız. Buradan, tüm ekibe çok teşekkür ederim. Hepsine sürekli katılıyorum zaten. Huzurlu bir şekilde keyif alıyorum. Devamını isterim"diye konuştu.