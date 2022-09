Mersin Büyükşehir Belediyesi bu ay hem yerel hem de uluslararası düzeyde spor organizasyonları gerçekleştiriyor.

Sporseverleri, ‘6. Uluslararası Mersin Satranç Turnuvası’, ‘Mersin Briç Festivali’ ve ‘Kilikya Ultra Maratonu’ ile uluslararası çapta spor etkinlikleriyle buluşturacak olan Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde da farkındalığı artıracak bilinçlendirici etkinlikler gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Emrullah Taşkın, gerçekleştirilecek organizasyonlarla ilgili olarak, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde, sporun her alanında vatandaşımıza her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. 4-10 Eylül tarihleri arasında ‘6. Uluslararası Mersin Satranç Turnuvası’nı yapacağız. Bu turnuvayı Türkiye Satranç Federasyonuyla ortaklaşa organize ediyoruz. Katılım sayısını 350 civarında bekliyoruz. 2 Eylül’de de kayıtlar bitiyor. Kayıtlar, Satranç Federasyonu’nun sistemi üzerinden yapılıyor” dedi.

Satranç turnuvasının hemen ardından ‘Mersin Briç Festivali’nin başlayacağını duyuran Taşkın, “Briç Turnuvası 14-18 Eylül tarihlerinde, 300 civarı bir katılımcıyla yapılacak. Bu turnuva devam ederken 16-22 Eylül tarihleri arasında da Avrupa Hareketlilik Haftası var. Avrupa Hareketlilik Haftası’nda da Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yine çok geniş kapsamlı etkinlikler düşünüyoruz. Bunu başta Ulaşım Dairemiz olmak üzere, diğer dairelerimizin de katkılarıyla birlikte yapıyoruz. Mersin’de araçsız ulaşımı önerecek, öngörecek çalışmalar yapıyoruz. Şehrimizdeki bisiklet yollarının tanıtımlarını yapacağız. Bisiklet yollarındaki istasyonlarımızı artıracak ve okullarda bisiklet eğitimi verilecek” diye konuştu.

Eylül ayının son organizasyonunun, ilk kez düzenlenecek olan ‘Kilikya Ultra Maratonu’ olduğu bilgisini veren Taşkın, “23-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kilikya Ultra Maratonumuzda, Kız Kalesi ve tarihi bölgelerimiz merkez ağırlıklı olacak. Tarih, doğa ve sporun bir araya geldiği bir etkinlik olacak. Bu organizasyon uluslararası nitelikte değil, ama yabancı ülkelerden bir hayli müracaat var. Fakat uluslararası takvime aldırıp, önümüzdeki yıldan itibaren tamamen uluslararası statüde olmasını sağlayacağız. Bu maratonumuz için de kayıtlarımız 11 Eylül’de bitiyor. Şu ana kadar 60’a yakın kayıt var” ifadelerini kullandı.

Tüm Mersinlileri, düzenlenecek olan her türlü spor organizasyonunda yanlarında görmek istediklerini kaydeden Taşkın, “Mersin bir spor kenti. Özellikle 2013 yılında yapılan Akdeniz Oyunları’yla, uluslararası alanda da yerini almış bir şehir. Biz bütün Mersinlileri bu spor bilinci ve sevdasıyla yapılan etkinliklerimize, organizasyonlarımıza bekliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sportif etkinlikleri ve faaliyetleri artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.