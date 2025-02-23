Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yollarda meydana gelen bozulmaların giderilmesi ve trafiğin daha güvenli hale gelmesi için, yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri bu kapsamda, Toroslar ilçesine bağlı Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Akbelen Bulvarı arasında bulunan 208. Caddede sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürücü ve yayaların güvenliğini sağlamak için yol şerit çizgileri çekildi. 700 metre uzunluğundaki yol, çalışmaların sona ermesiyle daha dayanıklı ve uzun ömürlü hale geldi.