Mersin’in Erdemli ilçesinde sanayi sitesindeki bir boya atölyesinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Alata Mahallesi’nde bulunan Erdemli Sanayi Sitesi’ndeki bir boya atölyesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, atölye sahibi A.Y. ile işçilerin çalıştığı sırada boya fırınının olduğu yerde gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı. Patlamada iş yerinin yan duvarı yıkılırken, atölye sahibi ile birlikte 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin güvenlik tedbiri alarak şerit çektiği iş yerinde inceleme yapıldı.