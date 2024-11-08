Mersin’in Gülnar ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Bizans dönemine ait 14 sikke, Roma dönemine ait 2 sikke ve 1 yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, tarihi eserler Mersin Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gülnar ilçesinde bir şahsı elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını tespit ederek takibe aldı. Yapılan takip ve araştırmalar sonucunda operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada Bizans dönemine ait 14 sikke, Roma dönemine ait 2 sikke, 1 adet yüzük ile bir dedektör ele geçirildi. El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, yakalanan şüpheli ise İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.