Mersin’de bitkin düşen atmacaya itfaiyeciler sahip çıktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edilen atmacanın doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Toroslar ilçesindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ATA Eğitim Merkezi’nde görevli itfaiyeciler, kapı girişinde uçmakta güçlük çeken yırtıcı bir kuşu fark etti. Durumun Eğitim Şube Amiri Muharrem Çavdar’a bildirilmesi üzerine, bitkin ve uçamayan kuş, bulunduğu yerden alınarak güvenli bir noktada ilk kontrolleri yapıldı. Atmaca olduğu belirlenen kuşun susamış olabileceğini düşünen itfaiyeciler, elleriyle su içirerek, kuşun kendine gelmesi için çaba gösterdi. Çavdar, kuşu bir kutuya koyarak, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Merkeze gelen yetkililere teslim edilen atmacanın, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.