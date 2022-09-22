Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, ’Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde ‘Mersin Bisiklet Turu’ gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, ’Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde ‘Mersin Bisiklet Turu’ gerçekleştirildi.

Kültür Parktaki Mersin İdman Yurdu Meydanı’ndan pedal çevirmeye başlayan onlarca bisiklet tutkunu, sahilde yer alan bisiklet yolundan Polis Evi karşısına kadar bisikletlerini sürdü. Avrupa Hareketlilik Haftası ile bisiklet kullanımını ve yaya yollarını artırmayı, vatandaşların motorlu araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahate yönelmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesinin ‘Mersin Bisiklet Turu’ sahile renk kattı.

Hafta çerçevesinde her gün pek çok farklı etkinliği hayata geçiren ve özellikle de vatandaşları bisiklet kullanımına teşvik etmek amacıyla etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesinin bu etkinliğine de çok sayıda katılım oldu. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının etkinliğinde, onlarca bisikletli sahil boyunca bisikletlerini pedalladı.

“İnsanları bilinçlendirme noktasında birçok etkinlik yaptık”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığında antrenör olarak görev yapan Ekrem Erden, “Bugün burada Avrupa Hareketlilik Haftası sebebiyle gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliklerden bir tanesini yapıyoruz. Birçok bisiklet derneği bu etkinliğimize katıldı. İnsanları daha çok bilinçlendirme noktasında birçok etkinlik yaptık” dedi.

“Bisikletle daha özgür hissediyoruz”

Mersin Bisikletli Gezginler Derneği’nde 2 yıldır aktif olarak bisiklet süren Belma Yavuz Zenler, “Biz insanlara bisikletin farkındalığını anlatmak için bu tarz turlarda yer almaya çalışıyoruz. Bisiklette yaşadığımız duyguyu, araçla veya başka motorlu taşıtlarda giderken yaşayamayacağız. Bisikletin gerçekten bizim hayatımızda çok önemli bir yeri var ama bunu hissetmek lazım. Mersin’de gerçekten güzel bir bisiklet camiamız var. Daha da çok artsın istiyoruz” diye konuştu.