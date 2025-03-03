Mersin Büyükşehir Belediyesince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte faaliyette bulunan 3 ayrı kadın bisiklet topluluğu üyelerine yönelik, 'pedalları çeviriyoruz' mottosuyla 'Bisikletli Kadınlar Etkinliği' düzenlendi.

‘Bisikletin Sultanları’, ‘Bisi-Kopat Kadınlar’ ve ‘Mersin Bisiklet Dostları’ (MERBİDOS) üyelerinin katılımı ile Tarsus Gençlik Kampında gerçekleşen program dahilinde, bisiklet dostları kadınlar Tarsus’a bağlı kırsalda yer alan Dadalı Mahallesine kadar tur gerçekleştirdiler. Bol bol fotoğraflar çekip anı ölümsüzleştiren kadınlar, hem kamp ortamında hem de doğa turunda unutamayacakları anlar yaşadılar. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin refakat ettiği kadınlara Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu’da eşlik etti.



"Bisiklet, güvenli ve ekonomik sosyalleşme açısından harika bir araç"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, kadınlarla bisiklet etkinliğinde bir arada olmakta dolayı sevinçli olduğunu belirterek, "Bisiklet çalışmalarına çok ağırlık verdik Mersin’de. Çünkü bisiklet özgürleştiriyor, doğaya açılabiliyorlar. Sonra birlikte oldukları için güvendeler, daha iyi etkinlikler yapabiliyorlar. Kaldı ki, Mersin Büyükşehir Belediyesi de arkalarında. Bisiklet, güvenli ve ekonomik sosyalleşme açısından harika bir araç. Aynı zamanda kadın özgürlüğünde, kadının sosyal yaşamında bizim çok önem verdiğimiz bir araç" dedi.



"Bisiklet sever dostların kazanması için bize o kadar çok destekte bulunuyorlar ki"

Kısa adı MERBİDOS olan Mersin Bisiklet Dostları Grubu Başkanı Hüsniye Tekin ise bisiklet dostlarının artması için Büyükşehir Belediyesinden çok destek aldıklarını söyleyerek, "Bizim için çok kıymetli bir gün. 8 Mart öncesi olması da zaten ayrı bir özelliği var. Farkındalık oluşturmak için biz kadınların hepimizin bir arada olması, özellikle bisikletli olmamız zaten apayrı bir durum. Etkinliğimiz çok güzel. Sürüş yaptık geldik çok daha mutluyuz" ifadelerini kullandı.



"Çok değerli hissediyoruz"

Mersin Bisi-Kopat Kadınlar Grubu Başkanı Dilek Tol ise Büyükşehir Belediyesinin bisiklet yol ağını sürekli genişlettiği için teşekkürlerini ileterek, "Muhteşem bir yer. İlk defa geliyoruz biz. Çok güzel bulduk. Bisiklet sürmek istiyoruz. Kadınlar Günü dolayısıyla da morlar, turuncular giydik. Çok keyif aldım ben. Arkadaşlarım da çok teşekkür ediyorlar. İnanılmaz yol alındı Mersin’de. Ben 7 senedir bisiklet sürüyorum. 7 yıl öncesinde hiçbir şey yoktu neredeyse. İnanılmaz ilerledi. Sahildeki yolumuz çok muhteşem. Yukarıda 2. caddede, 3. caddedeki yollar muhteşem. Her yıl bir yenisi ekleniyor bisiklet yollarına ve bizim için müthiş bir şey. Yani kendimizi çok değerli hissediyoruz artık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA