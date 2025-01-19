Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, "2024 yılı içinde 4 bin 675 adet gemi denetledik. Bu gemilerin 18’inin denize yasa dışı atık bıraktıklarını tespit ettik ve yaklaşık 100 milyon TL’yi bulan idari yaptırım uyguladık. Denizimizi korumak amacıyla bir yaptırım uygulamamız gerektiğinin bilincindeyiz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da Mersin’in çevresini ve doğasını korumak için tüm gücüyle çalıştığı belirtildi. Tüm dünyayı etkileyen küresel ısınma, insan kaynaklı kirlilikler, mikroplastiğin denizleri ve doğayı korkutucu bir şekilde esir almasının büyükşehir çevre koruma ekiplerinin çalışmalarının bu alanda daha çok yoğunlaşmasını sağladığı ifade edildi. Temizlik, denetleme, eğitim, ilaçlama, kurum görüşü verme gibi birçok faaliyetlerini rutin bir şekilde sürdüren ekiplerin, Mersin’de çevreyi korumak adına 2024 yılında da önemli hizmetlere imza attığı kaydedildi. Teknolojiyi yakından takip ettiğin belirtilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 2024 yılında yeniliklere imza atarak bünyesine su altı dronunu da kattığı, hayata geçirdiği Elektronik Gemi Denetleme Sistemi ile de gemileri 7 gün 24 saat esasıyla şehrin her noktasından denetlemeye başladığına dikkat çekildi.

"Her türlü çevresel kirlilikle ilgili birçok çalışmamız oldu”

2024 yılını dolu dolu geçirdiklerini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, 2025 yılında çok daha fazla çalışmaya gayret edeceklerini söyledi.

Dr. Halisdemir, “806 mahallemiz var. Hiçbir yere ayrım yapmadan çalışıyoruz. 2024 yılında ilimizde meydana gelen her türlü çevresel kirlilikle ilgili birçok çalışmamız oldu. Biz bilinçlendirme ve farkındalığa çok önem veriyoruz. Bu doğrultuda 2 binin üzerinde öğrenciye çevre farkındalığı kazandırmak amacıyla eğitim verdik. 400’ün üzerinde ÇED kurum görüşü vererek, doğanın kirlenmemesi adına katkı sağladık. Sadece 2024 yılında 16 adet idari yaptırım uygulamak zorunda kaldık. Bu idari yaptırımların değeri 5.5 milyon TL’yi geçti. Vatandaşımızın huzuru, konforu bozulmasın, evlerinde rahat yaşasınlar diye gürültü kirliliğini sıfıra indirmek için, yetki alanlarımızda çok ciddi kontroller yapıyoruz. Biz, her gün 5 bin kilometreye yakın 15 metre ve üstü cadde, bulvar ve sokakların temizliğini yapıyoruz. Süpürge araçlarımız ve personelimiz ilimiz temiz kalsın, herkes güzel ve sağlıklı çevrede yaşasın diye 24 saat esasıyla çalışıyor” diye konuştu.

“100 milyon TL’yi bulan idari yaptırım uyguladık”

Mersin denizinin temiz kalması için gerekli temizlik ve denetim faaliyetlerini de titizlikle sürdürdüklerine değinen Halisdemir, “Kentimize, yılda 5 bin 400’ün üzerinde ticari amaçlı gemi geliyor. Biz bu gemileri düzenli olarak takip ediyoruz. 2024 yılı içinde 4 bin 675 adet gemi denetledik. Bu gemilerin 18’inin denize yasa dışı atık bıraktıklarını tespit ettik ve yaklaşık 100 milyon TL’yi bulan idari yaptırım uyguladık. Denizimizi korumak amacıyla bir yaptırım uygulamamız gerektiğinin bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.

Rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini aktaran Halisdemir, “2024’te, 2 bin 600’e yakın temizlik şikayeti geldi. Tüm şikayetlere yanıt veriyor ve mutlaka vatandaşımıza yardımcı oluyoruz. Kentimizde, biyosidal mücadele için 400’den fazla personelimiz görevli. 2024 yılında da 365 gün boyunca ilaçlama faaliyetimizi sürdürdük ve 1 milyon 670 bin biyosidal uygulama yaptık. 2024 yılında da bünyemize su altı dronu kazandırdık. Su altı dronu, 150 metre kadar derine inebiliyor. Su altı dronunu, yüzeyden tespit edemediğimiz kirlilikleri önlemek amacıyla kullanıyoruz. Aynı zamanda bu dronumuzun, istenmeyen bazı atık türlerini de önündeki bir aparatla denizden çıkartabilme özelliği var” şeklinde konuştu.

“Mersin Limanı 24 saat esaslı ve taviz verilmeden denetleniyor”

Büyükşehir olarak 53,5 kilometrelik bir kıyı şeridinden sorumlu olduklarının altını çizen Dr. Halisdemir, Mersin Büyükşehir’in Elektronik Gemi Denetim Sistemi hakkında da bilgiler verdi.

Halisdemir, “53,5 kilometrelik kıyı şeridini özel kameralarla donattık ve Elektronik Gemi Denetim Sistemi’ni (EGDS) kurduk. EGDS ile 24 saat esaslı olarak denetlemeye ve kayıt almaya başladık. EGDS’yi kuralı 2,5 ay oldu ve bu süre zarfında 34,5 milyonluk bir ceza yazmak zorunda kaldık. Mersin’e gelen tüm gemilerin şunu bilmesini istiyoruz. Mersin Limanı çok ciddi, 24 saat esaslı ve taviz verilmeden denetleniyor” diye kaydetti.

Deniz ekosisteminin korunmasının da önemine vurgu yapan Halisdemir, “Denize gelen her kirlilik, deniz canlılarının yaşam faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Mikroplastikler son yıllarda büyük sıkıntı oluşturuyor. Bunlarla da ilgili çöp kapan sistemleri almaya başladık ve çalışmalarımızı yürütüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.