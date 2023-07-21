Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir markette yaptığı denetimlerde birçok ürünün son kullanma tarihleri geçtiği halde satışa sunulduğunu tespit etti. Halk sağlığını tehlikeye atan iş yeri hakkında yasal işlem başlatılırken, son kullanma tarihi geçen ürünler toplanarak imha edildi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde düzenli olarak yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğunu belirledi. Güvenevler Mahallesi’nde faaliyet gösteren iş yerindeki son kullanma tarihi geçmiş ürünler toplanarak imha edildi. İş yeri hakkında yasal işlem başlatan zabıta ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atanlara göz açtırmıyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Halkımızın sağlığı ve güvenliği her zaman önceliğimiz. Zabıta ekiplerimiz, denetimlerle etkin bir şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda dikkatli olması çok önemli. Alışverişlerde ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmek, sağlığımızı korumak açısından kritik bir adım. Vatandaşlarımız bu tür olumsuz durumları ‘153 Alo Zabıta’ hattımızı ya da 444 33 54 numaralı Yenişehir Halk Masamızı arayarak bildirebilirler" dedi.