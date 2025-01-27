Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun düzenlediği ’Bir Hoş Seda’ konseri, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Konserde, Büyükşehir Belediyesinin sanatçı alım sınavında başarılı olan solist ve orkestra sanatçıları da sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Türk Sanat Müziği Topluluğu’nca ’Bir Hoş Seda’ konseri düzenlendi. Sanatseverin ilgi gösterdiği Kongre ve Sergi Sarayı’nda Erdal Koşar şefliğinde gerçekleşen konserde, birbirinden güzel ve sevilen Türk Sanat Müziği şarkıları seslendirildi. Nihavent, Muhayyerkürdi ve Hüzzam makamındaki birçok eserin, solo ve koro olarak seslendirildiği konserde, Büyükşehir Belediyesinin kasım ayında gerçekleştirdiği sanatçı alım sınavında başarılı olan ve Kent Orkestrası ailesine yeni katılan solist ve orkestra sanatçıları da sahne alarak sanatseverlerle buluştu.

"Konserlerimizi her ay düzenli olarak gerçekleştiriyoruz"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Kongre ve Sergi Sarayı’nın tadilatının bittiğini belirterek, sanatseverlere düzenledikleri konser vasıtasıyla bunu duyurduklarını ifade etti. Yaz aylarında sahil konserleri, kış aylarında da salon konserleri düzenlediklerini belirten Özdülger, "Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği topluluklarımız ve Kent Orkestra’mız ile kapalı salon konserlerimizi her ay düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Salonlarımız değişiklik gösterebiliyor, ama mutlaka gerçekleştiriyoruz. Tüm sanatseverleri bu konserlere davet ediyorum. Çünkü sanatçının en büyük ödülü ve kendini iyi hissettiği tek şey, dolu bir salonda seyircinin onları alkışlaması" dedi.

Konsere katılan vatandaşlardan Pınar Tekkaya, sanat müziği çok güzel bir kültürel miras olduğunu vurgulayarak, "Biz de bu mirası korumak adına etkinliklere katılıyoruz" diye konuştu. Gönül Yenigün ise Büyükşehir Belediyesinin kentin her noktasına uzanan sanat etkinliklerini takdir ettiğini kaydetti.