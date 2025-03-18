Mersin’de etrafa kötü kokuların yayıldığı bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğüne Çilek Mahallesi’nde bir evin adeta çöplüğe döndüğü ihbarı yapıldı. Ev sahibinin oğlunun başvurusu üzerine harekete geçen belediye ekipleri, yaşlı ve hasta babanın kendisine ait iki katlı yapıyı adeta çöp ev haline getirdiğini tespit etti. Zabıta Müdürlüğünün tespiti sonrası harekete geçen Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, binadan 5 kamyon dolusu çöp ve atık malzeme çıkardı.

Zabıta ve temizlik ekipleri tarafından yapılan temizlik operasyonu gün boyunca sürdü. Çuvallara doldurulan çöp yığınları, kamyonlara yüklenerek atık bertaraf tesisine taşındı. Toplam 5 kamyon dolusu atık çıkan evde, kötü koku ve görüntü kirliliği sona erdi.