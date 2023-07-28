Mersin’de çevreye yayılan kötü kokular üzerine gidilen bir evden 10 ton çöp çıkarıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle’deki bir evden kötü kokular geldiği ihbarını alan Çevre Kontrol ve Temizlik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, adreste yaptıkları kontrollerde, evin her bir odasının eski eşyalar ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Belediye ekipleri, gerekli önlemleri aldıktan sonra çalışma başlattı. Saatler süren çalışma sonucu temizlik ekipleri evde, kıyafetten mutfak gereçlerine, demirden onlarca plastik ürüne kadar 10 ton atık malzeme ve çöp çıkarttı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçede bu tür olayların zaman zaman yaşandığını ancak belediye olarak asla çevre kirliliğine izin vermediklerini kaydetti. Çevre ve halk sağlığını korumanın belediyenin öncelikli görevleri arasında yer aldığına dikkat çeken Gültak, “Vatandaşlarımızın benzeri durumlarda belediyemize bağlı ekipleri bilgilendirmelerini rica ediyoruz. Aksi takdirde sağlığın her şeyden önemli olduğunu bir kez daha hissettiğimiz böylesi önemli günlerde hastalıklara da davetiye çıkarmış oluruz” dedi.