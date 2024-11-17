Mersin’de 13 katlı bir binaya düşen yıldırım korkuya neden olurken, o anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yağışlı hava etkili olurken, Mersin’de de sabah saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerine kadar devam etti. Yağmurla birlikte bölgede yıldırım düşmeleri de yaşandı. Düşen yıldırımlardan biri merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 13 katlı bir binaya isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu binadan kopan taş parçaları park halindeki iki araca ve bir kafeye zarar verdi. Korku dolu anların yaşandığı olay kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yıldırım düşmesi sonucu ortaya çıkan ışık ve sonrasında kafenin önündeki masaların üzerine taşların düştüğü anlar yer aldı.