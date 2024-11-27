Mersin’in Erdemli ilçesinde bin 850 rakımda kar ve tipide mahsur kalan 6 tır 22 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Önceki gün etkili olan kar ve tipi yurt genelinde olduğu gibi Mersin’in yüksek rakımlı bölgelerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Erdemli ilçesinin bin 850 rakımlı Uzunkuyu mevkiinde maden ocağından mermer yükleyen 6 tır da yolda tipiye yakalanarak mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Erdemli Belediyesi Fen İşlerine bağlı kurtarma ekipleri ilk aşamada 6 şoförü kurtardı. Gece başlayıp sabah saatlerine kadar devam eden 22 saatlik çalışmayla ekipler mermer yüklü 6 tırı da kurtardı.