Mersin’in Mut ilçesinde bin 300 yıllık zeytin ağacından hasat yapıldı.

Mut ilçesinde Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kaymakamı İhsan Ayrancı ve bir çok davetlinin katılımıyla Haydar Mahallesi’ndeki zeytin hasadı yapıldı.

Yaklaşık 10 milyon civarında zeytin ağacı bulunan ilçedeki üretimin bu yıl da bereketli olmasını temenni eden Pehlivan, “Bu yıl 150 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor. İlçede 15 zeytin salamura işleme tesisi ile 22 zeytinyağı fabrikası faaliyet gösteriyor" dedi.

Vali Pehlivan konuşmasına şöyle devam etti:

“Bin 300 yıllık anıt ağaçtan zeytin hasadı yaptık. Bu zeytin ağacı 2009 yılında tabiat varlıklarını koruma kurulu tarafından anıt ağacı olarak tescil edilmiş bir varlığımız. Bu ağacımızın gövde genişliği yaklaşık 8 metre. Bu anıt ağaçta bugün hasat gerçekleştirdik düşünün ki bin 300 yıldır bu zeytin ağacında hasat gerçekleştiriliyor. Bu vesileyle tabi ilimizde ilçemizde zeytin hasadının başladığını ve devam ettiğini belirtmek isterim. Türkiye genelinde biliyorsunuz ortalama bir milyon 500 bin ton zeytin üretimi gerçekleştiriliyor. Bunun yaklaşık onda biri ilimizde gerçekleştiriliyor. Zeytin üreten iller arasında 8’inci sıradayız. Mut ilçemizde de bu seneki rekolte 150 bin ton civarında beklenti o şekilde."

Konuşmaların ardında Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve etkinliğe katılanlar anıt ağaçtan zeytin hasadını gerçekleştirdi.