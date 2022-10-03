Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan atölyede görevli personellerin, gelen talepler doğrultusunda okullarda boya ve tadilat çalışması yaptıkları bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan atölyede görevli personellerin, gelen talepler doğrultusunda okullarda boya ve tadilat çalışması yaptıkları bildirildi.

Eğitimde fırsat eşitliği oluşturma adına, dezavantajı bölgelerde LGS ve YKS kurs merkezleri açan, ilkokula yeni başlayan çocuklara içerisinde kırtasiye malzemelerinin de bulunduğu çantalar armağan eden, kreşlerden okul sütü projesine kadar onlarca çalışma yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı okul ortamı için de destek faaliyetlerini yürütüyor.

Okul idarelerinden gelen talepler üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dış sıva tamiri ve dış cephe boyama işleminden sınıfların boyanmasına, dam izolasyon malzemesi dökümünden demir şebekelerin bakıma alınmasına kadar birçok noktada tadilat işlemi uyguluyor. Okullardaki tadilat çalışmaları çerçevesinde, ihtiyaç durumuna göre yemekhane ve sınıf boyama, koridor veya öğretmenler odasının boyanması işlemi de yerine getiriliyor. Bazı okullarda yağmur suyu gider hatlarının oluşturduğu sıkıntılar da MESKİ ekipleri tarafından anında gideriliyor.

Birçok eğitim yuvasında tadilat çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus’ta bulunan Şehitishak İlkokulu, Emine Boro Ortaokulu, Şehit Cemre Salih Gözen İlkokulu, Kargılı Şehit Mustafa Asım Uslu İlk ve Ortaokulu, Eczacı Umut Özkul Anaokulu, Atalar Ortaokulu, Akgedik İlk ve Ortaokulu ile daha birçok eğitim yuvasında tadilat çalışmalarını tamamladı.