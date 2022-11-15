Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle belediye personeline kan taraması gerçekleştirildi.

Çalışma hakkında bilgi veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Doktor Bahar Gülcay Çat Bakır, diyabetin halk arasında şeker hastalığı olarak bilindiğini ve artık dünya genelinde salgın haline ulaşmış bir durumda olduğunu söyledi.

Şeker hastalığının önlenebilmesi ve öncesinde yapılabileceklerin daha da önem kazandığına dikkat çeken Çat Bakır, “Bu taramayla amacımız öncelikle hastalığını bilmeyen kişilerin hastalık tanısında gecikmelerini engellemek ya da hasta olan kişilerin kan şekeri regülasyonunun doğru olup olmadığını saptayabilmek. Çünkü diyabet başta kalp damar hastalıkları olmak üzere birçok hastalığın, enfeksiyonların artmasında etkin ve öncüldür" dedi.

Diyabeti tek başına şeker hastalığı gibi düşünmediklerini, genelde ikincil veya üçüncül hastalıklara da sebep olması nedeniyle de önlem alınması gereken bir hastalık olarak gördüklerini ifade eden Çat Bakır, “Bunun için de ara ara taramaların yapılması, özellikle aile hekimliği bünyesinde birinci basamaklardaki kişilerin takibi, hasta olan kişilere bireysel tedavilerin düzenlenmesi çok büyük önem arz etmekte” diye konuştu.

Kilo kontrolü sağlamak, yağlı yiyeceklerden uzak durmak ve spor yapmanın, diyabetin önüne geçecek önlemler olduğunu da vurgulayan Çat Bakır, diyabet tanısı konulan kişilerin, özellikle karbonhidratlı, şekerli ve yağlı yiyeceklerden uzak durması gerektiğini belirtti.

Diyabetin belirtilerinin çok sık idrara çıkma, aşırı yemek, ağız kuruluğu, ayaklarda yanma ve yorgunluk hissi olduğunu da sözlerine ekleyen Çat Bakır, bu belirtileri taşıyan kişilerin, özellikle diyabet ön tanısıyla en yakın hastaneye başvurmaları gerektiğini kaydetti.