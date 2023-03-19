Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi işbirliğinde, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜPAM) çatısı altında yer alan Erken Çocukluk Birimi ’Bebek95’ projesi uygulamaya geçecek. Proje çerçevesinde ‘Mersin95’ ismiyle dezavantajlı, depremden etkilenip kente gelen hamilelere ve 0-3 yaş arasında çocukları olan ailelere ev ziyaret temelli aile rehberliği desteği verilecek.

Adını Dünya Sağlık Örgütü tarafından 3 yaşında sağlıklı bir çocuğun ortalama boyu olarak kabul edilen 95 santimetreden ilham alınan ’Bebek95’ biriminde, doğum öncesinden 3 yaşına kadar bebeklerin temel gelişim süreçlerini destekleyen çalışmalar yürütülüyor. Projenin amaçları arasında, 0-3 yaş döneminin kritik önemine dair toplumda farkındalık oluşturmak, bilimsel veriler ışığında erken çocukluk gelişimine yönelik aile-odaklı erken müdahale programları geliştirmek, yoksulluk, mültecilik statüsü gibi dezavantajlı koşullarda yaşayan ailelerdeki bakım verenler ile bebeklerin bu programlardan faydalanması yer alıyor.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi ile beraber ‘Mersin95’i başlatma kararı aldık"

Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki Bebek95 Erken Çocukluk Birim Koordinatörü Uzman Psikolog Hande Benveniste, Bebek95 projesinin detaylarından bahsederek, "2017 yılında çalışmaya başladık. 4 ilçe belediyesinde programın etkisini ölçen bir pilot araştırma yapıldı. Hamilelik ile başlayan, doğumdan sonra da iki haftada bir annelerin ziyaret edildiği bir ev ziyareti programı oluşturduk. Burada annenin ruh sağlığı, anne çocuk ilişkisi, çocuğun gelişimi, beslenme gibi konularda anneye destek sunmaya başladık. Bunun için yerel yönetimlerde ekipler eğitip, onlara saha desteği verip, bunun sürdürülebilir bir program olması için uğraş verdik. Araştırma projesinin sonunda elde ettiğimiz olumlu sonuçlar, bizi bunu Türkiye’de yaygınlaştırma yoluna itti ve Boğaziçi Üniversitesinde bir merkez kuruldu. Şu anda da yaygınlaştırma sürecindeyiz. Son yaşanan üzücü olaydan sonra, depremi yaşamış kişilere destek verebilmek amacıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile beraber ‘Mersin95’i başlatma kararı aldık" dedi.

"Depremden etkilenen hamile kadınlara yönelik ilk pilot proje olacak"

Cumhuriyet Halk Partisi Yoksulluk Dayanışma Koordinatörü Hacer Foggo ise, daha önce de Mersin’i ziyaret ettiğini ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal projelerini incelediğini ifade ederek, "Mersin Büyükşehir Belediyesinin yoksullukla ilgili projelerini incelemiştik. Bugün burada olmamızın nedeni, Mersin95 projesinin hayata geçecek olması. Daha doğrusu, Bebek95 projesinin Mersin’de de hayata geçecek olması. Şu açıdan çok önemli proje; Birleşmiş Milletlerin rakamlarına göre, deprem yaşanan bölgelerde 240 binin üzerinde hamile kadın var. Mersin’i de düşündüğümüz zaman, buraya depremden etkilenen 400 bin üzerinde insan taşındı. Bunların arasında hamile kadınlar da var ve onlara yönelik bir proje burada hayata geçecek. Depremden etkilenen hamile kadınlara yönelik ilk pilot proje olacak. Çok önemli, çok kıymetli bir proje olduğunu düşünüyorum. Niye önemli? Çünkü Türkiye’de özellikle erken çocukluk eğitimine, 0-3 yaşa yönelik çok fazla proje yok. Ama aslında bütün karakter ve kişilik de aslında o dönemlerde başlıyor. Yani erken çocukluk döneminde başlıyor ve bu anlamda da çok önemli" şeklinde konuştu.