Mersin’de husumet güttükleri kişiyi Batman’a götürmeye çalışan şahıslar, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde polis ekiplerinin yol kontrolünde yakayı ele verdi.

Alınan bilgilere göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, durdurdukları otomobilde yaptıkları kontrolde, iki adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet mermi ele geçirdi.

Durdurulan araçtaki beş kişiden biri olan V.G. (25) isimli şahsın tedirgin tavrından şüphelenen ve V.G. (25) ile yaptıkları görüşme neticesinde şahsın Mersin’den zorla araca bindirilip Batman’a götürülmeye çalışıldığını saptayan ekipler, araçta bulunan R.Y., B.K., H.Ö. ve V.Ö. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Haklarında yağma ve 6136 Sayılı kanuna muhalefetten tahkikat başlatılan R.Y., B.K., H.Ö. ve V.Ö., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi.