Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından, Amatör Spor Haftası çerçevesinde organize edilen ’Sporda Yılın Enleri 2022’ ödül töreni, Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi’nde gerçekleşti.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından, Amatör Spor Haftası çerçevesinde organize edilen ’Sporda Yılın Enleri 2022’ ödül töreni, Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi’nde gerçekleşti.

Düzenlenen törene, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, ASKF Başkanı Mithat Ertaş, STK temsilcileri, kulüp temsilcileri, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda derece elde etmiş sporcular ile teknik adamlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende söz alan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde her yıl gerçekleşen yılın enleri ödül töreninde başarılı kulüpler ile sporcuların ödüllendirildiğini belirterek, "Bugün de ödül alacak bütün sporcularımızı ve kulüplerimizi tebrik ediyorum. Amatör spor kulüpleri deyince, adı üzerinde, amatör bir ruhla, heyecanla, spor alanında özveriyle geçen mücadeleler akla geliyor. Bu konuda faaliyet gösteren kulüpler, antrenörler, aileler ve sporcularımız gerçekten büyük özveriyle mücadele ediyor” diye konuştu.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da Akdeniz’e onlarca yeni ve modern spor tesisleri kazandırdıklarını, eski tesisleri yenileyip hizmete açtıklarını belirterek, "Buradan başta dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkürlerimi beyan ediyorum. Akdeniz’e 50 milyon TL tutarında yeni tesisler kazandırdık ve inşallah yenileri de geliyor. Valimizin destekleri ile Tırmıl Tepesi’nde kapalı spor salonu, gençlik merkezi ve bir futbol sahası ayrıca Huzurkent’e de yeni güreş şampiyonlarının çıkacağı güzel bir spor salonunu inşallah bu yıl içerisine yetiştireceğiz” şeklinde konuştu.

Akdeniz Belediyesi olarak nakdi destek sağladıkları amatör spor kulüplerin 31’den 64’e çıktığını da kaydeden Gültak, 12 Ekim Çarşamba günü belediye konferans salonunda düzenlenecek törenle, amatör kulüplere toplam 317 bin 500 TL nakdi destek sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Mersin ASKF Başkanı Mithat Ertaş ise 500’ün üzerinde spor kulübünün kentte faaliyet gösterdiğini kaydederek, "Bunlardan yaklaşık 480’i faal spor. Bu spor kulüplerimizde 80 bine yakın sporcu bulunuyor. Amatör spor kulüpleri olarak, Mersin’in en büyük sivil toplum kuruluşu olma özelliği taşımaktayız. Mersin çok şanslı. 2013 Akdeniz Oyunlarından sonra ilimize çok güzel tesisler yapıldı ve sporcular olarak bu tesisleri dolduruyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından başarılı sporculara ve kulüplere ödülleri verildi.