Mersin’de banka kartlarıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Mersin’de banka kartlarıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerince durdurulan ticari takside yolcu olarak bulunan F.Y.’nin üzerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 122 bin lira para ile farklı banka ve şahıslara ait 14 adet banka kartı çıktı. Polis merkezine götürülen F.Y. ile ilgili yapılan detaylı araştırmada, yakın arkadaş çevresinden temin ettiği kartlar üzerinden kart dolandırıcılığı yaptığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince incelenen şüphelinin üzerinden çıkan R.Y. isimli şahsa ait hesap ekstresinden yola çıkılarak yapılan araştırmada ise Muğla’nın Yatağan ilçesinde ikamet eden müşteki M.Y.’nin sosyal medya üzerinden dolandırıldığını belirledi. Olayda, F.Y’nin cep telefonu satışı için M.Y. ile iletişime geçtiği, satış için istediği 18 bin 300 liranın ise R.Y’nin hesabına iletildiği tespit edildi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli F.Y. tutuklandı.