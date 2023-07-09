Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde uyuşturucu elde etmek amacıyla bahçesinde kenevir bitkisi yetiştiren 1 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesinde bir şahsın bahçesine iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu madde imal etmek amacıyla kenevir bitkisi ektiği bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takip ve araştırma sonucunda tespit edilen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evde ve bahçesinde yaptıkları aramalarda, 8 kilo 224 gram kubar esrar, 4 bin 793 kök kenevir bitkisi, 3 adet nem ölçme cihazı, 4 pH ölçme cihazı, 11 ultraviyole ışık kaynağı, 8 adet zamanlı priz, 2 havalandırma borusu ve 1 adet su motoru ile muhtelif miktarda sıvı gübre ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.