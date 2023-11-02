Mersin’de bağımlılıkla mücadelede vatandaşlara yönelik eğitim çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği ekiplerince, madde bağımlılığı ile mücadele alanında Narkorehber ve ’En iyi narkotik polisi anne’ projesi çerçevesinde, güçlü halkla ilişkiler, görünürlük farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve bağımlığı, aile içi iletişim, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda merkez ve ilçelerde 123 oturumda 2 bin 141’i anne ve anne adayı olmak üzere 4 bin 784 kişiye eğitim verildi.

Bu alandaki eğitim çalışmalarına devam edileceğini belirtildi.