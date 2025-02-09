Mersin’de, madde bağımlılığının toplumdaki etkilerini konu alan ’Beynimdeki Güç’ adlı tiyatro oyununun galası yapıldı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde sahnelenen oyunun galası, Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bağımlılık konusunda toplumda farkındalık oluşturmak ve gençleri bu tür zararlı maddelerden korumak amacıyla hazırlanan ve kentte 65 bin öğrenci ile buluşması hedeflenen ’Beynimdeki Güç’ adlı tiyatro gösterisinin galasına, Vali Yardımcısı Kadir Okatan, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ile MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, kent protokolü ve öğrenciler katıldı.

Oyunun ardından konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, bağ kurmanın çok kıymetli bir değer olduğunu ve doğru şeylere bağ kurulması gerektiğini söyledi. Aile içi iletişime, toplumsal ve manevi bağa, vatana millete bağlılığa vurgu yapan Durmuş, öğrencilere örnek olunması ve öğrencilerin bağlarını doğru kurmalarına yardımcı olunmasının altını çizdi.

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır da yaptığı konuşmada, madde bağımlılığın oluşturduğu toplumsal sorunlara dikkat çekerek, bu konuda aile bireylerinin yanı sıra toplumun her kesimine büyük sorumluluklar düştüğünü kaydetti.

Konuk oyuncu Volkan Severcan ise böylesine önemli projelerde yer almaktan ve eğitim ile sanatın birleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Kadir Okatan tarafından oyunu sahneleyen oyuncu Oğuzhan Karadavut’a ve onur konuğu Volkan Severcan’a plaket verildi. Okatan, "Bu kıymetli organizasyon için emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bir gencin göz göre göre karanlığa sürüklendiğini gösteren tek kişilik oyun, ’bir çocuk ne kadar hatalıysa, bu hatalar en az onun kadar onu fark etmeyen, sorunu algılayamayan ebeveynlerin ve toplumun da hatasıdır’ mesajı veriyor.