Mersin’de, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ortaklığında atalık nohut üretiminin artırılması amacıyla uygulanan proje sonrası üretici ilk hasadını gerçekleştirdi.

2021 yılında atalık tohumları gelecek nesillere aktarmak amacıyla bir proje oluşturduklarını ve Gülnar’ın 8 mahallesinde bu projeyi uygulamaya koyduklarını belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ziraat Teknikeri ve Bitkisel Üretim Şefi Hakan Haykut, “2021 yılında Gülnar ilçesinde ilk kez hayata geçirdiğimiz proje ile Bereket, Dayıcık, Şeyhömer, Konur, Kayrak, Göktürk, Yassıbağ ve Üçoluk mahalleleri olmak üzere 8 mahallede 355 dekar alan için 9’u kadın 48 üreticiye toplam 4 bin 260 kilogram nohut tohumu desteği sağladık” dedi.

Gülnar’da üretilen nohudun tescilli, pişkinlik ve besin değeri bakımından da zengin ve faydalı bir nohut çeşidi olduğunu ifade eden Haykut, “Dışarıdan bu nohuda talep çok fazla. Tohum desteği ile birlikte, bölge halkı tarafından önceden çok düşük miktarda satılan, unutulmaya yüz tutmuş bu nohut cinsi, yeniden üretime kazandırılarak, aile gelirine çok büyük bir katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Gülnar ilçesi Konur Mahallesi’nde atalık nohut tohumu desteğinden faydalanan yerli üretici Mehmet Beyaz, “Bahar aylarında muhtarımız aracılığıyla Vahap Başkanımızın sunduğu bu destekten haberim oldu. Tohumlarımızı alıp, ekimlerimizi yaptık. 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde de hasadımızı yaptık” diye konuştu.

Hasattan aldığı verimden çok memnun olduğunu dile getiren Beyaz, “Verim çok iyi. Bire 6 olarak verim alıyoruz. Bu nohut çok eskiden beri vardı ama gitgide tohumunu bulmak zorlaşmıştı. Bizler ata tohumumuzu kaybetmemek için üreticiler olarak bunu ekmeye ve üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Belediyenin üreticilere sağlamış olduğu destekleri çok faydalı bulduğunu ifade eden Konur Mahallesi vatandaşlarından Tenzile Yadigar ise “Yıllar önce yapılması gereken bir proje olduğunu düşünüyorum. Alım garantili olduğunu duyunca, gerçekten çok sevindim. Çünkü, köylü ürettiğini çoğu zaman satamıyor ve tüccarlar tarafından ucuza alınıyor. Üreticiler, bu anlamda hep desteklenmeli” dedi.