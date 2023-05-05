Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Yenitaşkent bölgesinde 11 dönümlük arazi üzerinde deneme amaçlı toprakla buluşturulan 10 bin yıllık ata yadigârı Karakılçık tohumundan büyük verim beklediklerini söyledi.

İlçe genelinde bulunan atıl durumdaki tarım topraklarını değerlendiren Akdeniz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, şeker otu (stevia), moringa, Şevketi Bostan ve maralfa bitkisinden sonra geçmişi 10 bin yıla dayanan ata tohumlarından karakılçık buğdayının üretiminden de büyük verim bekliyor. Elinde, karakılçık buğdayı başaklarıyla Akdeniz Belediye Meclisi Mayıs Ayı ikinci birleşimine katılan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Homurlu’da 11 dönümlük arazide gerçekleşen deneme üretiminden büyük verim elde edildiğini ifade etti.

"Anadolu’nun buğdayı”

Başkan Gültak, “Homurlu bölgemizde, Milli Emlak’a ait işgal altındaki bir araziyi boşaltıp aldık. Burada ekimlerimizi yaptık ve çok ciddi bir rekolte bekliyoruz. Karakılçık buğdayı, saf bir buğday, Anadolu’nun buğdayı. İnşallah hasadını yakında yapacağız. Hasattan sonra elde ettiğimiz ürünü de kadın kooperatifimize vereceğiz. Kadın kooperatifimiz Girit Ekmeği yapıyor para kazanıyorlar. Bu sayede onları un masrafından da kurtarmış olacağız. Yani birkaç işi bir seferde yapmış olduk. İşgal altındaki bir araziyi kurtardık. Ata tohumumuzu denedik ve başarılı olduk. Bundan sonra ekmeye devam edeceğiz. Hem de kadın kooperatiflerimizi un masraflarından kurtarıp daha çok para kazanmalarını sağladık” diye konuştu.

Buğday tohumu ve başağının; insanlık tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Başkan Gültak, “Buğday, insanoğlunun ilk günden beri ürettiği ve tükettiği bir ürün. Bunu bugün Akdeniz’de de başardık. Bu bereketli başak tohumlarıyla birlikte tüm vatandaşlarımızın Hıdırellez Bayramını da kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Karakılçık buğdayı hakkında

Karakılçık Buğdayı adını, başaklarındaki karakılçıklarından almış, atalarımızdan kalan nesli tükenmekte olan bir tür yerli buğdaydır. Karakılçık; bilinen en sert buğday türlerinden biridir. Sadece un değil, bulgur, makarna, irmik, erişte yapımında da kullanılıyor. Besin değeri yüksek, lif ve mineral açısından zengindir.