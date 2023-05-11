UNESCO 2023 Âşık Veysel Yılı ilan edilmesi ile İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi’ne kaydedilen “Âşıklık Geleneği’nin güçlü temsilcilerinden biri olan Âşık Veysel, tüm dünyada ve Türkiye’de vefatının 50. Yıl dönümünde Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Aşık Veysel’i Anma Programı’ İlçe Kaymakamı Osman Gürsoy Bilgin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kutlutekin Baş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç’ın katılımı ile gerçekleşti.

Anma programı öncesi Mezitli Kaymakamı Osman Gürsoy Bilgin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü tarafından hazırlanan “Âşık Veysel Özel Sergisi”ni gezdiler.

Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Âşık Veysel’in hayatını destansı anlatımıyla başlayan program, Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmenlerinin seslendirdiği türkülerle devam etti.

Konserin sonunda Kaymakam Osman Gürsoy Bilgin performans sergileyen öğretmenlere, öğrencilere ve emeği geçen herkese teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. Âşık Veysel’in Türkülerine, şiirlerine eşlik eden seyirciler, acı dolu hayatına da şahitlik ettiler.